Borger-Odoorn houdt meer dan een miljoen over

De gemeente Borger-Odoorn houdt 1,2 miljoen over in 2016 (foto: archief RTV Drenthe)

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn heeft het afgelopen jaar een positief resultaat van 1,2 miljoen euro geboekt.

Het overschot wordt volgens Borger-Odoorn grotendeels gevormd door lagere uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp.



Uitgaven lager dan voorschotten

Mensen met een persoonsgebonden budget in de gemeente besteedden dit in 2015 en 2016 niet altijd volledig. De uitgaven hiervoor waren daardoor lager dan de voorschotten die de gemeente had verstrekt aan de Sociale Verzekeringsbank. Dat resulteerde in een positieve eindafrekening.



Kostenbesparing

Naast de lagere uitgaven zorgt een aantal kleinere mee- en tegenvallers voor de uiteindelijke plus van 1,2 miljoen euro. Zo voert de gemeente het onderhoud van vijvers, bermsloten en schouwsloten in eigen beheer uit, waarmee kosten worden bespaard.



Meer geld

De gemeente heeft meer geld uitgegeven aan voorzieningen voor minima, waaronder schuldhulpverlening. Ook compenseert de gemeente een aantal onderwijsinstellingen in hun huisvestingskosten, in aanvulling op de bijdrage hiervoor van het Rijk.



Het resultaat moet nog worden goedgekeurd door de accountant, laat de gemeente weten.