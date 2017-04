Jumbo-medewerkers naar Woerden voor landelijke staking

BEILEN - Jumbo-medewerkers hebben zich vanochtend vroeg verzameld bij het distributiecentrum in Beilen. Zo'n zeventig werknemers zijn vertrokken naar Woerden, waar een landelijke stakingsdag gehouden wordt.

Sinds 1 april is er geen cao meer voor de medewerkers, omdat onderhandelingen tussen de vakbonden en de Jumbo-directie zijn stukgelopen. De directie wil onder meer niet tegemoet komen aan de eis voor 2,5 procent loonsverhoging voor de medewerkers. Vandaag gaat de elfde stakingsdag in.In Woerden staken ook medewerkers van distributiecentra in Raalte, Elst, Breda en Veghel. "Ik verwacht daar ruim vierhonderd mensen", zegt medewerker en FNV-lid Geert Jan Middelbos. "We krijgen een een beetje het idee dat we vergeten worden en dat de directie denkt: wij houden de poot stijf en jullie stikken er maar in. Maar als de Jumbo-directie ons uitnodigt aan tafel, schorten we de acties op en gaan we gewoon weer aan het werk en dan zien we dan wel weer waar we uitkomen. Want dat is het belangrijkste: dat we er met elkaar uitkomen."Manager Leo de Rooij van het distributiecentrum wilde vanochtend geen commentaar geven.