De Orchidee nieuwe naam voor MFA Assen Oost

ASSEN - De Orchidee, zo heet de multifunctionele accommodatie in Assen-Oost. Vandaag opende wethouder Maurice Hoogeveen het gebouw officieel.

In de accommodatie zitten twee basisscholen, een kinderopvang, peuterspeelzaal en het centrum voor Jeugd en Gezin.Helemaal gloednieuw is het gebouw niet meer, zo vertelt Annemieke de Vries. Zij is directeur van basisschool de Regenboog, één van de scholen die verhuisd is naar de multifunctionele accommodatie. "Aan het begin van dit jaar is het gebouw opgeleverd en konden we verhuizen. De kleuters hebben hun speelgoed gepakt, karren en scheppen en in een lange rij zijn we hierheen gelopen".Wethouder Maurice Hoogeveen opende het centrum "Ik loop hier wel vaker een rondje. Mijn kinderen gaan hier naar school. Het is mooi om te zien hoe zo'n gebouw overgenomen wordt door de kinderen. Dat is ook de bedoeling".Het gebouw is volgens alle partijen een aanwinst voor Assen-Oost. Annemieke de Vries: ''Het is echt een pareltje in de wijk. Het ziet er van buiten en van binnen heel mooi uit". Ook de wethouder is blij met het centrum. "De wijk gaat er enorm op vooruit met deze voorziening. Er gaat nog wel meer gebeuren, maar hier gaan ze heel veel plezier van hebben."Aan de komst van de multi functionele accommodatie in Assen-Oost ging jaren van discussie vooraf. Het miljoenenproject zou aanvankelijk vanwege de hoge kosten niet doorgaan, maar enkele jaren geleden besloot de gemeenteraad dat het gebouw er toch moest komen.Op woensdag 3 mei houdt MFA De Orchidee Open Huis van 17.00 tot 20.00 uur voor omwonenden en belangstellenden.