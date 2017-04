'Verbod Jehova's Getuigen in Rusland is absurd'

Bijeenkomst van Jehova's Getuigen in de TT Hall (foto: RTV Drenthe/Hugo Boogaerdt)

EMMEN - "Een enge en absurde ontwikkeling." Zo noemt woordvoerder Michel van Hilten van de Jehova's Getuigen in Emmen het verbod op de religieuze beweging in Rusland.

De hoogste rechter in Rusland ziet de beweging als een extremistische sekte en heeft de Jehova's Getuigen daar verboden.



Kans op vervolging

"Het betekent dat de 170.000 Jehova's Getuigen in Rusland strafrechtelijk kunnen worden vervolgd als ze een bijeenkomst bezoeken, met anderen de Bijbel lezen of over hun geloof praten", zegt Van Hilten.



Afkeer

Meerdere organisaties hebben hun afkeer uitgesproken over het verbod. Het gaat om onder meer de Helsinki Commissie, de commissie voor veiligheid en samenwerking in Europa, het Holocaust Memorial Museum en Human Rights Without Frontiers. Van Hilten: "Daar voelen we ons wel door gesteund."