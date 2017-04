Stelling: Het is goed dat bestuurders van de NAM strafrechtelijk vervolgd kunnen worden

ASSEN - Het Openbaar Ministerie moet strafrechtelijk onderzoek doen naar de aardbevingsschade die is veroorzaakt door de gaswinning van de NAM. Dat maakte het gerechtshof gisteren bekend.

Het OM wilde eerder de NAM niet vervolgen, maar nu heeft het hof toch besloten dat er onderzoek gedaan moet worden. Het hof heeft aanwijzingen dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan 'het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is'.Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre vernieling of beschadiging van gebouwen zorgden voor levensgevaar voor mensen. Het gaat om schade toegebracht door de NAM in de periode tussen 1 januari 1993 en 14 april 2015 in de provincie Groningen.Als uit het onderzoek blijkt dat er fouten zijn gemaakt, dan kunnen bestuurders van het bedrijf mogelijk strafrechtelijk vervolgd worden.