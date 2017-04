Wethouder Ooststellingwerf struikelt over zonnepanelen

OOSTERWOLDE - Wethouder Hans Welle van Ooststellingwerf is gisteravond opgestapt.

Volgens Welle was er geen vertrouwen meer in hem en heeft de gemeente geen baat bij "aangeschoten wild", meldt Omrop Fryslan Aanleiding voor Welles vertrek is de discussie over de aanleg van vier velden met zonnepanelen bij Haulerwijk, Donkerbroek, Appelscha en Oosterwolde. In Oosterwolde zijn bewoners niet rechtstreeks geïnformeerd over de plannen en daardoor kwamen zij ook niet naar de informatieavonden. De gemeenteraad rekende het de wethouder zwaar aan en vond dat hij te laconiek met die flater omging.Bovendien gaf de wethouder verkeerde informatie over de raad over de periode waarin subsidie kan worden verkregen. De wethouder zei dat de schep voor 1 mei de grond in moet, terwijl in de beschikking alleen maar staat dat de velden met zonnepanelen op 31 maart klaar moeten zijn. Vooral ook de fractie van zijn eigen partij, de VVD, nam Welle dat kwalijk.