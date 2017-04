Drentse kinderen werken zich in het zweet tijdens Koningsspelen

Blikgooien tijdens de Koningsspelen (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Start van de Koningsspelen op Paul Krugerschool in Coevorden (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Kinderen dansen tijdens de Koningsspelen (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

COEVORDEN - Eerst ontbijten en daarna blikgooien, dansen en zaklopen. Basisschoolkinderen werken zich vandaag in het zweet tijdens de Koningsspelen.

Kinderen van zesduizend basisscholen in Nederland doen mee. Ook in Drenthe spelen kinderen fanatiek spelletjes, zoals de leerlingen van de Paul Krugerschool in Coevorden.



Het idee voor de Koningsspelen werd in 2013 bedacht toen Willem-Alexander koning werd. Het is het vijfde jaar op rij dat de Koningsspelen worden gehouden.



Ieder jaar brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan een basisschool. Dit jaar was dat De Vijfmaster in Veghel.