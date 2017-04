Zwiggelter moet vijf maanden zitten voor vervalsen arbeidscontract

De man probeerde een lening van 12.500 euro te krijgen (foto: Pixabay)

ASSEN/ZWIGGELTE - Een 28-jarige man uit Zwiggelte moet van de rechter in Assen vijf maanden de gevangenis in voor het vervalsen van een arbeidscontract. Daarmee probeerde hij een lening van 12.500 euro los te peuteren bij een kredietverstrekker.

De man klopte in 2014 aan bij Amsterdamse kredietverstrekker met de aanvraag voor een lening. Het bedrijf controleerde de gegevens van de man en ontdekte al snel dat het arbeidscontract bij een asbestsaneringsbedrijf en de loonstroken die de man had ingediend, vervalst waren.



Op de rekening van de man waren geen stortingen van salaris te zien. Toen de kredietverstrekker navraag deed bij het bedrijf waar de Zwiggelter zou hebben gewerkt, bleken ze daar nog nooit van hem te hebben gehoord. Daarom stapte het Amsterdamse bedrijf naar de politie.



De man is de laatste jaren meerdere keren veroordeeld voor witwassen, heling, diefstallen en openlijk geweld.