Koninklijke onderscheiding voor professor uit Tynaarlo

Ria Braam is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (foto: Sylvia Germes)

TYNAARLO - Prof dr. Ria Braam uit Tynaarlo is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze kreeg de onderscheiding vandaag van de burgemeester van Tynaarlo, Marcel Thijsen.

Ria Braam is hoogleraar Technische Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1985 kreeg Braam internationale bekendheid door haar bestudering van de elektronenstructuur en de eigenschappen van moleculen die daar aan verbonden zijn.



Ook zette Braam een Europees onderwijs- en onderzoeksprogramma op en zet zij zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap. Zelf was ze de eerste en nu nog enige vrouw die een rol speelt bij de vernieuwing van computerfaciliteiten in de wetenschap.