Nog drie finales voor FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen heeft met nog drie duels te gaan het bereiken van de play-offs volledig in eigen hand. Wint de formatie van trainer Dick Lukkien de laatste drie duels, dan is het toetje zeker. De huidige negende plek geeft namelijk sowieso recht op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de eredivisie.

Maar de algehele verwachting is dat de Drentse club met twee thuiszeges ook een heel eind zal komen, aangezien ook de concurrentie nog een pittig programma heeft.Voor FC Emmen staat vanavond het thuisduel tegen NAC op het programma en dat is een ploeg die nog strijd voor een plek bij de bovenste vier ploegen die deelnemen aan de play-offs en die stromen pas in de tweede ronde in. De club uit Breda is er dan ook veel aan gelegen te winnen in Emmen. De Brabantse club verraste enkele weken geleden koploper VVV door in Venlo met 4-0 te winnen, maar daarna liep het een stuk stroever. In de laatste drie wedstrijden pakte NAC maar één punt. Dat was afgelopen maandag toen NAC een voorsprong van 3-1 verspeelde tegen FC Eindhoven (3-3)Met FC Eindhoven is één van de twee concurrenten van FC Emmen genoemd. Die ploeg heeft evenveel punten als Emmen, maar wel met een beduidend minder doelsaldo. Daaronder staat RKC, op één punt van Emmen en Eindhoven.Wanneer Cambuur vanavond op eigen veld wint van RKC dan is club uit Leeuwarden winnaar van de vierde en laatste periode. In dat geval zijn er op basis van de eindstand nog twee tickets te vergeven. Voor de nummers 9 en 10. Dat zijn nu Emmen en Eindhoven. Verspeelt Cambuur punten en win De Graafschap bij Almere City FC dan gaat de periodetitel naar De Graafschap. In dat geval is er nog maar één play-offticket te vergeven: voor de nummer 9 in de eindstand.Dick Lukkien kon gisteren, na de laatste training, de opstelling nog niet prijsgeven. "Simpelweg omdat er teveel pijntjes zijn", aldus de coach. Deniz Aslan, Frank Olijve, Nick Bakker, Kai Huisman en Cas Peters kwamen niet geheel ongeschonden uit de twee wedstrijden tijdens de paasdagen. "Maar ik denk dat ze allemaal in staat zijn om te starten en dan beginnen we ook gewoon met dezelfde elf als afgelopen maandag tegen VVV."Lukkien sprak de hoop uit op veel steun vanaf de tribune in deze weer cruciale wedstrijd. Bent u echter niet in het stadion dan is het duel wel gewoon live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog op deze site. De wedstrijd en het live-verslag beginnen om 20.00 uur.