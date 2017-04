Consulent Mirjam Balkema maakt Drentse boeren duurzaam

ASSEN - Drentse melkveehouders die hun bedrijf willen verduurzamen, kunnen voortaan de hulp inschakelen van een consulent. Het gaat om stadsboerin Mirjam Balkema uit Groningen.

Balkema is als eerste consulent duurzame melkveehouderij zojuist gepresenteerd. Ze gaat letterlijk de boer op in Drenthe, om de melkveehouders te helpen bij het ontwikkelen van hun bedrijf, in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid. Balkema zette zich de laatste tijd als De Hippe Boerin al in voor een duurzaam en gezond voedselsysteem.Balkema (36) is voorlopig voor een jaar ingeschakeld door LTO Noord, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de provincie Drenthe, met een optie op nog eens drie jaar. De organisaties willen dat de consulent 'als een soort makelaar en schakelaar' met de boeren werkt aan een toekomstgerichte landbouw.De partijen hebben hiervoor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe opgesteld. Doel hiervan is dat de Drentse landbouwstructuur verbeterd wordt, en dat tegelijkertijd water, milieu en de natuur een impuls krijgen. De ambitie van de partijen is dat Drenthe in 2020 tot de top van grondgebonden melkveehouderijen behoort die gericht zijn op duurzame productie.Morgen is consulent Mirjam Balkema vanaf 12.30 uur te gast in het Radio Drenthe-programma Cassata om te vertellen over haar missie onder de Drentse boeren.