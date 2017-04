Concours Hippique Eext krijgt gewenste zandbodem

EEXT - De wens van het Concours Hippique in Eext wordt werkelijkheid: de aanleg van een zandbodem.

Op het terrein langs de Stationsstraat wordt begin 1 mei gestart met de aanleg van van de zandbodem van 8800 vierkante meter. De aanleg van de zandbodem duurt ongeveer drie weken, waardoor het concours dit jaar op de nieuwe bodem verreden kan worden.Het huidige vierdaagse concours, dat ieder jaar tijdens Pinksteren wordt gehouden, werd voorheen op het gras verreden. De ondergrond van een grasbodem wordt bij mooi weer keihard en bij regenval snel glad. Een zandbodem is minder blessuregevoelig. De organisatie verwacht dertig procent meer deelnemers aan het concours.De nieuwe bodem van enkele duizenden euro's is aangekocht door de organisatie. Na aanleg van de zandbodem blijft deze liggen. De zandbodem komt het op hoofdterrein wat betekent dat de huidige twee springringen en de ruimte om in te springen, een zandondergrond krijgen. Op zondag kan het hoogste niveau van de dressuur ook op het zand rijden.