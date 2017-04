Kwekers nemen schade op na nachtvorst

Het is nog de vraag hoeveel van de dertigduizend aardbeienplantjes van aardbeienkweker Erik van der Vinne de vorst overleven. (foto: Pixabay.com)

ALTEVEER - Voor aardbeienkweker Erik van der Vinne is het nog even aanpoten. Over een deel van zijn aardbeienplanten moet nog zeil worden gespannen om de vorst buiten te houden. Hij werd verrast door de nachtvorst en daardoor is een deel van de nieuwe bloesem kapotgevroren.

Hoeveel van zijn dertigduizend aardbeienplantjes de vorst niet hebben doorstaan is niet duidelijk, maar hij baalt er evengoed wel van. "Na een winter wil je gewoon graag die eerste rode aardbei zien."



Vorstbescherming opgeschroefd

Op verschillende kwekerijen is de vorstbescherming opgeschroefd. Ook leliekwekers hebben de zeilen over hun bollen gespannen of hebben de beregeningsinstallatie aangezet. Als een lelie zo vroeg in het jaar kapotvriest moet de plant opnieuw worden gepoot.



Bij bloemenkweker Veninga uit Hijken is het nog even afwachten of de lelies de vorst hebben overleefd. "Dat weten wij nog niet, we hebben wel wat schade gezien aan bladeren, maar of de bloem zelf ook kapot is weten we eigenlijk pas over een paar dagen. In het ergste geval is het over voor dit jaar."



Tulpen en bessen

De tulpen van Veninga hebben alles goed overleefd. De Tulpentocht bij nacht waarbij volgend weekend de tulpenvelden 's nachts worden uitgelicht kan sowieso doorgaan.



Ook bij blauwe bessenkweker IJken uit Geesbrug lijkt de vorstbescherming te werken, maar hij moet nog een paar dagen wachten voor uitsluitsel. Eventuele schade komt pas na een tijdje naar voren.



Voor aardbeienkweker Van der Vinne valt de schade waarschijnlijk ook wel mee. "Ja dat hoort erbij, dat zijn de dingen die het ook wel weer mooi maken en spannend. Hoelang je het ook doet je leert er elke dag weer wat van, dat maakt het werk mooi."

Door: Steven Ophoff Correctie melden