Omstreden horecaman is overleden in gevangenis

OOSTERHESSELEN/ALMELO – Eigenaar Jack van de Laan van dinnercafé Welgelegen bij Oosterhesselen is afgelopen week overleden in gevangenis De Karelskamp in Almelo. Dat bevestigt zijn voormalig advocaat Willem Knottenbelt.

Van der Laan kwam door zelfdoding om het leven. In de gevangenis in Almelo wordt onderzocht hoe dit kon gebeuren, zegt woordvoerder Jaap Oosterveer van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij kan verder niks over de zaak zeggen.Van der Laan runde sinds 2014 samen met zijn vrouw het restaurant bij de Oosterhesselerbrug. Voor hij Welgelegen overnam, was hij eigenaar van tal van andere horecagelegenheden, zoals Dieversluis in Diever, Perkaan in Wezup, Brasserie De Vliegeniers in Hoogeveen en meerdere zaken, waaronder nachtcafé Chez Dré, in Groningen. Hij vetrok overal met problemen doordat hij leveranciers en huurbazen niet betaalde en ging meerdere keren failliet.In 2013 besteedde het tv-programma Opgelicht!? aandacht aan de van oorsprong Groninger ondernemer. Hij maakte niet alleen slachtoffers in het horecacircuit, ook lichtte hij meerdere vrouwen op door een relatie aan te knopen en er daarna met hun geld vandoor te gaan.De Groninger zat sinds januari vast op verdenking van mishandeling en verkrachting van een vrouw in Zeegse. Omdat hij bijna drie maanden in voorarrest zat, was komende dinsdag een pro-formazitting gepland bij de rechtbank in Assen.Zelfdoding komt zo’n tien keer per jaar voor in Nederlandse gevangenissen. In totaal zitten in ons land jaarlijks 35.000 mensen voor korte of langere tijd vast. Oosterveer: “Als bekend is dat er een suïciderisico is, wordt een gedetineerde in een cel met camerabewaking geplaatst. Mensen met ernstige psychische problemen worden overgeplaatst naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daar zijn er vier van in Nederland.”