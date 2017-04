Aanvullend onderzoek naar verantwoordelijkheid voor miljoenenverlies bij WMD

ASSEN - Er komt een vervolgonderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor het miljoenenverlies bij Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD).

Het is een vervolg op een eerder rapport van TRIP Advocaten in Assen.In dit rapport trekt het advocatenkantoor de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht. De voormalig directeur mocht tot 3,5 miljoen euro investeren in projecten in Indonesië. Uiteindelijk bleek hij 17,5 miljoen euro uit te hebben gegeven, zonder dit aan de Raad van Commissarissen te melden. De commissarissen hebben zich richting directeur niet kritisch opgesteld, zo stelt TRIP.TRIP Advocaten zegt in het rapport dat de hoofdpersonen, zoals de voormalig directeur, niet om hun mening is gevraagd. Voor de aandeelhouders reden om een aanvullend rapport te laten maken. Uiteindelijk moet duidelijk worden of iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor de verdwenen miljoenen.De WMD heeft in 2015 overigens 6,1 miljoen euro winst gemaakt. Een goedkeurende verklaring van huisaccountant De Jong en Laan komt er niet. Deze zogenoemde oordeelverklaring wordt niet gegeven, omdat er veel onduidelijk is over Indonesische projecten.Accountants van De Jong en Laan zijn in Indonesië geweest om daar met eigen ogen te zien wat er gebeurt en hoe de cijfers zijn van de bedrijven waarin de WMD een aandeel heeft. "We merken dat de kwaliteit van cijfers in Indonesië toch anders is. We hebben ook geen antwoord gekregen op alle vragen die gesteld werden", zo zegt de accountant.De huisaccountant van de WMD constateerde dat de helft van alle geproduceerde water niet terug te vinden is. Dat is verloren gegaan door technische problemen. Bovendien betalen Indonesiërs niet voor hun water. En dus zijn er geen inkomsten.Wanneer het tweede rapport van TRIP Advocaten klaar is, is niet duidelijk. En of het openbaar wordt gemaakt is ook de vraag.