Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn dit weekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Dit weekend opent café bar ’t Zwaantje in Beilen haar deuren voor de vierde editie van de Drentse Hooglanden Wandel2daagse. Een wandeltocht door de Drentse Hooglanden betekent een ontdekkingstocht door drie totaal verschillende landschappen. De eerste dag gaat de wandeling richting Wijster en de tweede dag richting Hijken. De te lopen afstanden en starttijden zijn, 30 km (start 08.00 – 10.00 uur), 15 en 20 km (start 09.00 – 11.00 uur). De startlocatie is café bar ’t Zwaantje, Markt 5 te Beilen. Inschrijven kan op deze website Komend weekend wordt voor de zeventigste keer de Krentenbloesemwandeltocht gehouden rondom Dwingeloo. U kunt al wandelend genieten van hopelijk nog bloeiende krentenbomen. Iedereen, van jong tot oud, kan ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te wandelen door onder meer het Dwingelderveld. De te lopen afstanden zijn 5, 10, 15, 20 of 30 km. De start is vanaf 08.30 uur bij Hotel De Brink in Dwingeloo. Meer informatie is te vinden op deze website De tiende editie van Rondom Gees , een motortoertocht met stokoude motoren uit België, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, wordt morgen gehouden. De start is om 09.30 uur in de Dorpsstraat in Gees. De motoren zijn gebouwd tussen 1890 en 1915 en worden stuk voor stuk weggeschoten.Onder het motto ‘Eem terugge-kiek’n’ is vanaf morgen een bijzondere tentoonstelling te zien in dorpshuis De Breiberg in Dalerpeel. Het thema is Dalerpeel en Nieuwe Krim in de jaren twintig tot en met vijftig van de afgelopen eeuw. De tentoonstellingscommissie heeft foto’s, films, spulletjes, documenten en artikelen verzameld over deze periode. Burgemeester Bert Bouwmeester zal de tentoonstelling openen. De tentoonstelling is dit weekend geopend van 14.00 uur tot 19.00 uur.Ondanks de lage temperaturen, met zelfs vorst in de nacht, opent morgen om 14.00 uur Zomerbad Peize feestelijk haar deuren. Vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur is er een gevarieerd programma, van een optreden van Marijn Feenstra (Voice of Holland kids) tot aan een heus waterpistolengevecht. Voorzitter Wim Stroetinga opent het zwembad met wethouders Jos Huizinga en Alex Wekema. Vervolgens stelt badjuf Jeanette het badpersoneel voor. De entree is gratis. Meer informatie is op deze website te vinden.Op zondag verzorgt Nationaal Park Drentsche Aa een excursie in het Geelbroek. Het Geelbroek is van oudsher al een intensief gebruikt gebied. Nat was het hier ook altijd al, het gebied ligt in een slenk die een bovenloop vormt van de Drentsche Aa. In deze slenk is al vroeg in de geschiedenis een afwateringskanaal gegraven, de Ruimsloot. Het Geelbroek is een gebied, waar de natuur weer een kans gaat krijgen. In dit geval natte natuur, waar de dotterbloem zich in thuis voelt. Tijdens deze excursie gaan Nationaal Park gidsen en de deelnemers op zoek naar die dotterbloem en alles wat thuis hoort in dit milieu. De start is om 14.00 uur, op de hoek van de Esweg en Geelbroekerweg bij Ekehaar. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen.Shantykoor De Hondsrugzangers werd in april 1998 opgericht door een groep zangers uit Exloo. In de hoogtijdagen waren liefst 50 zangers actief in het koor. Verschillende koorleden zijn inmiddels overleden en jongere toetredingen waren er nauwelijks. Eind februari besloot de dirigent te stoppen en werd besloten De Hondsrugzangers op te heffen. Zondag treden ze voor het laatst op in 'Ons Dorpshuis' in Valthe vanaf 14.00 uur.