Minder lintjes uitgereikt in Drenthe

ASSEN - 53 Drenten hebben vandaag tijdens de traditionele lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen. Vier van hen werden Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 49 Drenten zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frits Colenbrander uit Vries, Jan Dirk Huising uit Emmen, Jan Massier uit Veeningen en Eppo Viswat uit Eelde mogen zich vanaf vandaag ridder noemen. Dat is dit jaar de hoogste koninklijke onderscheiding die in Drenthe is uitgereikt.Van de gedecoreerden zijn 16 vrouw en 37 man.De meeste lintjes zijn uitgereikt in de gemeente Hoogeveen. Daar kregen dertien mensen een koninklijke onderscheiding. In de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Coevorden en Westerveld werd maar één lintje uitgereikt op deze speciale dag.Drenthe kent net als vorig jaar een daling van het aantal lintjes. Vorig jaar ontvingen 62 Drenten een koninklijke onderscheiding. Hier vindt u een overzicht met de onderscheidingen per gemeente.