Dodenherdenking in Assen voor het eerst op de Brink

ASSEN - De dodenherdenking in Assen verhuist dit jaar. De plechtigheid wordt donderdag 4 mei voor het eerst gehouden op de Brink, bij het provinciaal monument tegenover het Huis van Bewaring.

Voorzitter Marga Komen van het comité Dodenherdenking Assen hoopt dat het allemaal goed zal verlopen op de nieuwe plek. "Het is toch de eerste keer, dus hoe het uitpakt is afwachten." Maar ze is ervan overtuigd dat de verplaatsing van de plechtigheid naar het historische stadshart een goede zet is.Tientallen jaren was de dodenherdenking in Assen op Stadsbroek, bij het witte oorlogskruis, pal naast zwem- en evenementencentrum De Bonte Wever. Mensen liepen daar naartoe via een stille tocht, die via de Hoofdlaan door het Asserbos. Maar tegen deze locatie kwamen de laatste jaren steeds meer bedenkingen. Zo klopte de tekst op het witte kruis niet, zo bleek uit een historisch onderzoek , en ook de locatie vlakbij jolige badgasten en feestende mensen, vond lang niet iedereen meer gepast."Ik heb ook jaren meegedaan met de herdenking bij het witte kruis, met de Scoutinggroep Johannes Post. Ik zag daar toen eens een stel badgasten langslopen, met een badhanddoek omgeslagen, die tegen elkaar riepen, hé kijk nou toch, hier is ook een herdenking. Dat beeld vergeet ik nooit weer. Ik dacht toen, dat moet toch wat eerbiediger kunnen", vertelt Komen. Als voorzitter van het comité Dodenherdenking Assen heeft ze doorgepakt, en een verplaatsing van de plechtigheid aan de orde gesteld.Ook vond ze de locatie op Stadsbroek 'te verstopt'. "We willen de herdenkingsplechtigheid meer bewaren voor de toekomst, ook voor de jongeren, en daarom meer zichtbaar maken in de stad. Ik heb toen overlegd met de Asser Historische Vereniging, om te horen wat zij ervan vonden om de dodenherdenking te verplaatsen, naar de Brink. Daar vonden ze het een heel goed idee, want ook daar hadden ze toch moeite met de herdenking bij het witte kruis", aldus Komen.Aanvankelijk wilde het comité Dodenherdenking vorig jaar al de plechtigheid verplaatsen. "Maar de locatie lag toen nog overhoop vanwege de herinrichting van de Brink. En het leek ons geen goed idee, om dan met een alternatief te beginnen", vertelt Komen. Nu is het wel zover. De Brink ligt er weer netjes bij, en ondertussen heeft Komen met alle horecaondernemers rond de Brink contact gehad."Iedereen vond het een fantastisch idee", zegt ze. Komen verwacht dat er straks meer mensen aanwezig zullen zijn, nu het in de binnenstad is. "Ik reken op zo'n achthonderd mensen, en dat waren de laatste jaren zo'n zeshonderd, denk ik, al ben ik niet nooit zo goed in het inschatten van grote menigtes."De stille tocht voorafgaand aan de herdenking op de Brink, begint om half acht bij de Jozefkerk. Via de Zuidersingel gaat de stoet door de Gouverneurstuin, via het Drostenlaantje voor het oude museumgebouw langs, om uit te komen bij het provinciaal oorlogsmonument, de vrouw met de toorts.Komen vindt het wel extra spannend, hoe straks de plechtigheid op de nieuwe locatie zal verlopen. "Omdat het voor de eerste keer is, is het toch uitproberen. En je kunt het allemaal heel mooi bedenken en op papier zetten, maar in praktijk zie je pas of de dingen gaan zoals je wilt", besluit ze.