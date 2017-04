Jumbo-medewerker: Directie is stijfkoppig

BEILEN - De acties van de medewerkers van Jumbo, onder andere die van het distributiecentrum in Beilen, verharden. Vandaag kwamen zo'n tweehonderd werknemers bij elkaar in Woerden tijdens een landelijke stakingsdag.

Die staking duurt inmiddels elf dagen lang.Onder de actievoerders in Woerden was ook Freddy Kappen. Hij werkt bij het distributiecentrum in Beilen en is ook FNV Kaderlid. Kappen ziet dat veel collega´s actiebereid zijn. "Ze staan er voor hun zaak. Vandaag met tweehonderd man. Je doet je ding, met vlaggen, hesjes en spandoeken."Volgens Kappen is de directie van Jumbo stijfkoppig. "Waarom? Waarom bel je niet? Je moet toch onderhandelen. Of je het nu doet of later, je moet toch onderhandelen. Dus waarom nu niet?""De acties worden harden en ook de mensen verharden." Als er niet snel een oplossing komt, blijft het volgens Kappen niet bij staken. "We gaan andere actievormen kiezen."Volgens Kappen is de staking te wijten aan de directie van Jumbo. "De cao is afgelopen per 1 april. Dan is het normaal dat de bonden en de Jumbo om tafel gaan voor een nieuwe cao. Elke partij legt z'n wensen neer en daar komt een eindresultaat uit. Jumbo heeft vanaf het begin gezegd: we willen alleen maar onderhandelen met voorwaarden. Dat is niet gebruikelijk en ook raar."Sinds 1 april is er geen cao meer voor de medewerkers, omdat onderhandelingen tussen de vakbonden en de Jumbo-directie zijn stukgelopen.Iets waar veel medewerkers zich volgens Kappen druk over maken, is het ouderenbeleid, of het ontbreken daarvan. "We hebben fysiek zwaar werk. Dat vertaalt zich in veel ziekte. Wij willen daar graag een oplossing voor. Dat iedereen gezond oud kan worden."Heel simpel wat Kappen betreft: "Er is een soort patstelling ontstaan. Die kan heel makkelijk worden doorbroken: de onderhandelaar van Jumbo belt de onderhandelaar van de bonden en hoeft alleen maar te zeggen zónder voorwaarden te willen onderhandelen. Dan gaan wij weer aan het werk."Kappen denkt dat de consument in de supermarkt wel wat kan merken van de stakingen. "In de vorm van vertraging van goederen of het niet aanwezig zijn van goederen. Wij vragen daar begrip voor."