Boze huurder slaat huisbaas met buis: 200 euro boete

De vrouw sloeg de man met een buis (foto: Pixabay.com)

EMMER-COMPASCUUM - Een 24-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum moet 200 euro boete betalen omdat zij haar huisbaas sloeg met een verwarmingsbuis. Dat bepaalde de rechter vanmiddag.

De huisbaas en de 24-jarige vrouw leefden al lange tijd in onmin met elkaar.



Huurcommissie

Volgens de vrouw en haar advocaat kwam de man te pas en te onpas zonder toestemming haar kamer binnen met een eigen sleutel. Ook liet de staat van de woning te wensen over. De vrouw heeft de gebrekkige toestand van de woning bij de Huurcommissie aangekaart, die de huisbaas sommeerde een deel van de geïnde huur terug te betalen.



De verhuurder kwam die afspraak niet na, waarop de vrouw een civiele procedure startte, die zij volgens haar advocaat heeft gewonnen. De kantonrechter droeg de man in die zaak op om 2.500 euro terug te betalen.



Gekneusde pink

De man bleef voortdurend, om niet genoemde redenen, haar woning binnenlopen. Op 13 juni vorig jaar liep de situatie uit de hand. De man betrad opnieuw de kamer, waarop de vrouw woest op hem afvloog en hem de kamer uitdrukte. Tegelijkertijd zwaaide ze met een verwarmingsbuis. Tijdens een van de maaiende bewegingen raakte zij de pink van de man, die als gevolg zwaar gekneusd raakte. De man deed aangifte en eiste 500 euro schadevergoeding.



Verschillende verklaringen

Zowel de officier van justitie als de rechter vonden het een lastige zaak, want de verklaringen van beide partijen stonden op bepaalde punten haaks op elkaar. De huurbaas beweerde dat de vrouw de deur had opengedaan en niet andersom. De verdachte beweerde niet met een buis te hebben geslagen.



Geen schadevergoeding

De rechter kon in ieder geval vaststellen dat de man een verwonding, door het handelen van de vrouw, was opgelopen. Aangezien de verhuurder ook fout zat door telkens ongewenst de woning binnen te dringen, vond de rechter het niet nodig dat de vrouw de geëiste schadevergoeding betaalde.