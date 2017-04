Militairen krijgen diploma in centrum Assen

Een militair krijgt zijn certificaat (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De ceremonie op het Koopmansplein (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Zo'n veertig militairen kregen vanmiddag op het Koopmansplein in het centrum van Assen hun certificaat uitgereikt.

De jongens en meiden hebben allemaal een opleiding gevolgd bij School Noord op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne in Assen. "Ik ben trots en voldaan dat we dit als groep bereikt hebben", zegt Rick. Hij werd vandaag uitgeroepen tot beste student van de klas.



Afzien

De militairen hebben vanmorgen vroeg hun eindoefening afgerond. Tijdens die laatste test moesten ze alles wat ze geleerd hadden nog eens in prakrijk brengen. Een hele klus, zeker als je daarbij ook nog eens weinig slaap krijgt.



Ceremonie

Op het Koopmansplein is het feest. Zo'n honderdvijftig militairen staan opgesteld. Rond half twee marcheerden de militairen en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso samen van de kazerne naar de binnenstad. Vrienden, familie en voorbijgangers kunnen daar de ceremonie volgen.



Aan de slag

De mannen en vrouwen die nu hun diploma op zak hebben gaan na een korte vakantie bij verschillende eenheden in het land aan de slag, waaronder 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden