Unieke opnames opgedoken van concert Harry Muskee in De Amer

Harry Muskee (foto: archief RTV Drenthe)

GROLLOO - Jaren negentig, de opkamer van café De Amer in Amen. Harry Muskee zang, Erwin Java gitaar, John Lagrand mondharmonica en Gino Jansen gitaar. Zestig mensen. Een uniek optreden.

En dat optreden is van a tot z vastgelegd op band.



Tapes

Bij dat optreden was ook zanger en kunstenaar Henk Lanting uit Grolloo. Hij nam op zijn bandrecorder het optreden op. "Wij werden door Ab Sligter van café De Amer gevraagd om opnamen te maken van een zondagmiddagconcert van Harry Muskee en Erwin Java. Dus ik zei: "Nou, is prima, gaan we doen", vertelt Lanting. Hij maakte de tapes en schenkt ze nu, jaren later, aan het Cuby and the Blizzards museum in Grolloo.



De Amer

Albert Haar van het C+B Museum kan zich het optreden ook nog herinneren. "Dat was toen in de gelachkamer, daar konden maar vijtig of zestig mensen in. Zat meestal stampvol. De ramen beslagen, het droop langs de muren naar beneden en zo heeft Harry daar ook gespeeld", vertelt Haar. Volgens hem was De Amer net als café Hofsteenge in Grolloo een soort huiskamer voor Harry. Hij voelde zich daar thuis en dat is te horen op de tapes."



Uit de tijd

Gitarist Erwin Java staat het concert ook nog vaag bij in het kleine kamertje in De Amer. Bij het horen van de opnames komt het langzaam terug. "Het doet zeker wat met me. Er zijn inmiddels al twee mensen van overleden. Twee mensen die me heel dierbaar waren. Harry natuurlijk, dat hoef ik niet uit te leggen, maar ook John Lagrand, de mondharmonica speler", vertelt Java.



De opnamen zijn door studiotechnicus Karel Post flink onder handen genomen, om zo alle muzikanten weer volledig tot hun recht te laten komen.



Komende zondagen zijn de volledig gerestaureerde opnamen te horen in het programma Harry's Blues op Radio Drenthe.

Door: Robbert Oosting