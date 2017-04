Ondernemend: 'Het gaat er om wat ik wil delen met mijn volgers op social media'

ASSEN - Social Media. Volgens kenners hét toverwoord voor meer bekendheid en zelfs een betere verkoop. Ondernemers zouden er meer en beter gebruik van moeten maken. Dat betoogd Jeroen Veen in het programma Ondernemend.

Veen noemt zichzelf 'social media influencer'. Hij helpt als jonge ondernemer bedrijven op weg met het gebruik van bijvoorbeeld Instagram of Twitter. Zelf heeft hij via zijn eigen kanalen zo'n 300.0000 volgers. Hij verdient er geld mee. "Het zijn bij mij vooral mensen die zijn geïnteresseerd in streetwear. Bij de eerste volgers zaten de mode ontwerpers Victor en Rolf." Bedrijven melden zich tegenwoordig bij Veen om advertenties te plaatsen op zijn account.Inspiratie op doen als ondernemer houdt niet op bij de grens. De Rabobank Assen/Noord-Drenthe neemt een groep van 25 ondernemers mee naar China. Het is de tweede keer dat ze met klanten op pad gaan. Eric Zwart: "Bedrijven zoeken heel erg naar kansen. Als je met collega's op reis gaat, dan heb je heel snel dat ideeën en informatie worden uitgewisseld. In het buitenland worden de zintuigen wel geprikkeld en dan komen de ideeën sneller."De ondernemers gaan op bezoek bij bedrijven in China, bezoeken de Nederlandse ambassade en gaan wat doen met duurzaamheid. "Wij hebben hier de kennis die ze in China ook graag willen hebben. Je stapt in het vliegtuig en een paar dagen later kom je uitgeblust thuis. Zoveel heb je gezien." De groep vertrekt op 15 oktober.In Assen is een nieuwe manier van ontspannen, floaten. Daarbij lig je in een bad water waarbij je drijft. Net als in de Dode Zee in Israël. Ondernemer Gerlanda Drenth verruilde haar schoonheidssalon in de stad Groningen voor een locatie in Assen. Daar heeft ze nu meer klanten die onder andere komen voor het floaten. "Je drijft volledig op zout water. Het geeft een hele diepe ontspanning." Drenth heeft niet te klagen over klandizie. Ze moet regelmatig nee verkopen.