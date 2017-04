Liveblog FC Emmen - NAC

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond in eigen stadion tegen NAC. Weer een cruciaal duel voor een ticket richting de play-offs.

Niet alleen de wedstrijd in Emmen is daarvoor van belang. Ook de resultaten bij Cambuur - RKC, Almere City FC - De Graafschap en FC Eindhoven - VVV.Wint Emmen en verslaat Cambuur op eigen veld RKC dan zet de formatie van trainer Dick Lukkien een reuzenstap richting de nacompetitie.Het duel is vanaf 20.00 uur LIVE te volgen op Radio Drenthe. Ook blijft u via de liveblog van minuut tot minuut op de hoogte...