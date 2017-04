Muzikant Peter Linker uit Assen 65 jaar in het vak: 'Ik had 't bloed aan de nagel'

Peter Linker (foto: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

ASSEN - Dit jaar viert de 79-jarige muzikant Peter Linker uit Assen dat hij 65 jaar in het vak zit.

"Op m'n veertiende begon ik met werken. Toen had ik een beetje geld. Op m'n vijftiende kon ik een gitaar kopen. Dan weet je helemaal niks. Ik ben begonnen met een A-mineurtje, een beetje dat Spaanse gedoetje."



Zelf geleerd

Linker had geen les en leerde zichzelf gitaar spelen. "Later, toen ik een beetje kon spelen, kreeg ik les van Jaap Slofstra. Hij had een sigarenwinkel in de Oudestraat in Assen en gaf gitaarles, achter de winkel, in een klein kamertje. Daar ben ik een jaar geweest, toen zei hij: ik kan je niks meer leren, Peter."



"Ik was dus een beetje aan het pielen. Toen kwamen Dick Rienstra en Frans Koning. 'Ben jij Peter Linker? Jij speelt gitaar hè? Laat eens wat horen. Doe maar een bluesje, in F.' Nou, ik was aangenomen. Maar toen kwam het: 'zaterdag moeten we al spelen, in Rolde bij Harms.'

Ik had 't bloed aan de nagel. Toen werkte je nog niet met een plectrum, dat ging nog gewoon met het handje", zegt Linker.



Schoonmaakbedrijf

Linker had zijn eigen schoonmaakbedrijf. "In het begin was je alleen glazenwasser. Dan kon je dus 's winters niets doen. Als je dan zaterdagavond, zondagmiddag en -avond een snabbel had, dan had je net die zestig gulden, wat toentertijd een weekloon was. Daar kwam ik de winter mee door."



Anekdote

Na 65 jaar in de muziekwereld zijn er veel herinneringen. Eén geval ligt Linker nog helder voor de geest. "We hadden gespeeld, achter Winschoten ergens. Het was de gewoonte dat we nog even wat aten. We komen in een cafetaria terecht. Ik zeg: jongens, gehaktballetje? Ik was toen de enige die wat verdiende, de rest studeerde allemaal nog. Ik stap het cafetaria binnen en zei: maak je nog even vijf gehaktballegies warm? 'Kist wal zain wa'k an het doun bin, of nait? Ik bin an 't schoonmoaken, alles is kold,' vertelde de man in de cafetaria.



"Ik kom weer terug bij de auto. Frans Koning zegt: nou, hoe liekt? Ik zeg: met twee, drie minuten kuj ze ophalen. Frans wandelt er naar toe, ik had het ondertussen aan de jongens verteld. Frans stapt met veel branie 't cafetaria binnen. 'Ik kom de gehaktballetjes ophalen.' 'Hest nou nog nait deur?', zegt de eigenaar. Die man pakt z'n schrobber... Frans moest hard lopen om weer bij de auto te komen", lacht Linker.