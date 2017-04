39-jarige man uit Nieuw-Amsterdam vermist

NIEUW-AMSTERDAM - Lambert Grondman, een 39-jarige man uit Nieuw-Amsterdam, wordt sinds vanochtend 8.30 uur vermist.

Volgens de politie maakt de familie zich zorgen.Grondman is 1,90 meter lang en is vanochtend op een blauwe herenfiets van het merk Batavus vertrokken. De fiets heeft een grijs zadel. Achterop lag een blauwe regenjas.Iemand die Lambert Grondman of de fiets heeft gezien, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844.