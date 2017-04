Dronken bestuurder botst tegen boom en neemt de benen

De auto kwam tegen een boom tot stilstand (foto: Politie Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Een dronken bestuurder is vanmiddag in Hoogeveen met zijn auto tegen een boom gebotst. Toen de politie bij de auto kwam, was er niemand meer te bekennen.

Na een kleine zoektocht, samen met getuigen van het ongeval, trof de politie in de buurt een zwaar beschonken man aan. Hij bleek de bestuurder van de auto te zijn.



Op het politiebureau in Hoogeveen blies de man, een beginnend bestuurder, een promillage van 2,8. Dat is veertien keer de toegestane hoeveelheid.



De politie Hoogeveen meldt dat er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken zijn geraakt.