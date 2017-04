FC Emmen pakt kostbaar punt tegen NAC

De spelers van FC Emmen bedanken het publiek

VOETBAL - FC Emmen pakte op eigen veld weer een kostbaar punt in de strijd om de play-offs. NAC werd op 0-0 gehouden. Daardoor blijft Emmen 9e en mag het zelfs nog een plek zakken op de ranglijst, want Cambuur veroverde de vierde en laatste periodetitel.

Er zijn nog twee ronden te spelen in de Jupiler League. FC Emmen gaat volgende week op bezoek bij nummer 19 FC Dordrecht en ontvangt een week later nummer 18 Jong FC Utrecht.



FC Emmen heeft 52 punten, net als FC Eindhoven. RKC staat 11e met 50 punten en dan volgt De Graafschap met 49 op plek 12.



Later meer..

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden