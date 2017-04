Zaalvoetballers van ZVV Reuz uit Vries winnen bekerfinale

ZAALVOETBAL - De voetballers van zaalvoetbalvereniging Reuz uit Vries hebben de noordelijke KNVB-beker gewonnen.

In de finale in sporthal De Kamp in Vries was ZVV Reuz met 6-3 te sterk voor tegenstander ZVV Urk.Ook in het seizoen 2012/2013 ging de beker naar Vries.In de zogenoemde B-finale ging de beker naar Gieten. Die ploeg was te sterk voor het derde zaalvoetbalteam van ZVV Urk.