OM eist 120 uur werkstraf voor inbraken en drugsbezit

Het OM eist werkstraf (foto: archief RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - Voor drie diefstallen en drugsbezit is tegen een 20-jarige man uit Nieuw-Buinen een werkstraf van 120 uur geëist.

Een van de diefstallen verliep gewelddadig. Als stok achter de deur eiste de officier ook een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden.



Trekker beschadigd

Samen met een handlanger vernielde de man in juli 2015 in een park in Stadskanaal het slot van een trekker. Die stond vanwege grondwerkzaamheden daar geparkeerd. De trekker werd later beschadigd teruggevonden op een andere locatie in Stadskanaal. Wanneer de medeverdachte voor de rechter moet verschijnen, is niet bekend.



Schroevendraaiers

Vier maanden later stal de 20-jarige man uit een woning aan de Frankrijklaan in Stadskanaal schroevendraaiers en een klokje. De bewoner probeerde de inbreker tegen te houden, maar die wist te ontkomen door de bewoner met een zaklantaarn op het hoofd te slaan. Eerder die nacht stal de Nieuw-Buiner uit een schuur twee boormachines.



Drugs

De man werd in dezelfde periode in Emmen tijdens een verkeerscontrole betrapt op drugsbezit. Hij was met zijn auto aan de kant gezet, omdat zijn rijgedrag opviel. Hij had drie gram speed op zak.



'Te ingewikkeld'

De zaak werd in eerste instantie aan de politierechter voorgelegd. Die vond de zaak te ingewikkeld en stuurde het door naar de meervoudige kamer, waar drie rechters er naar keken.



Strafblad

De 20-jarige man heeft een fors strafblad. Naast de straf zou hij de slachtoffers in totaal 2750 euro moeten betalen.



De rechtbank in Groningen doet op 4 mei uitspraak.