Woningen in Assen kortstondig ontruimd na vermoeden gasophoping

De brandweer controleert de woning aan het Oosterpark in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Negen woningen aan het Oosterpark in Assen zijn gisteravond tegen elf uur ontruimd, nadat er een vermoeden was dat één van de huizen in de straat vol gas was gelopen.

De bewoonster van de betreffende woning, die volgens getuigen had geroepen dat ze haar woning vol gas had laten lopen, wilde de deur in eerste instantie niet openen voor brandweer en politie. Na aandringen liet ze de hulpverleners toch binnen. In de woning bleek geen gasophoping te zijn.



De bewoners konden, na controle in de verdachte woning, hun woningen weer in. De politie handelt de zaak verder af met de bewoonster.