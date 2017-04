Auto rijdt tegen boom in Weiteveen

Auto rijdt tegen boom (foto: Persbureau Meter)

WEITEVEEN - Op de Dordseweg in Weiteveen is vanochtend een auto tegen een boom gereden.

De bestuurder raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd.



Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog onduidelijk.