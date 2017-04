Over drie weken duidelijkheid windmolens langs N34

EMMEN/SLEEN - Half mei wordt duidelijk hoe hoog de vijf windmolens langs de N34 bij Emmen en Sleen worden. Deze toezegging deed windmolenexploitant Raedthuys gisteravond tijdens een inloopbijeenkomst over de windmolenplannen.

Volgens projectleider Pim van Bussel werkt het bedrijf hard aan een concreet plan dat aan de omwonenden voorgelegd gaat worden.Dat plan moet als startdocument dienen voor de onderhandelingen met de direct betrokkenen. Belangrijk onderdeel van het plan is de hoogte van de vijf molens. Die mogen van de gemeente in principe niet hoger worden dan honderdvijftig meter. Raedthuys vindt dat te laag om de molens rendabel te laten draaien. Volgens Van Bussel moeten de molens daarom ongeveer tweehonderd meter hoog worden. De gemeente Emmen stemt hier alleen mee in als de omwonenden hiermee instemmen.Erik Dannenberg, onafhankelijk voorzitter van het bewonersplatform, is blij met de concrete toezegging. "We hebben erg lang over details gesproken. Het is tijd om alles op een rijtje te zetten en te gaan onderhandelen. Wij zijn niet bij voorbaat tegen de komst van de windturbines, maar willen eerst weten wat de exacte gevolgen zijn voor de omgeving. Welke compensatie er komt voor de streek bijvoorbeeld en hoe het zit met geluidsoverlast door hogere molens", legt Dannenberg uit.Raedthuys wil een van de molens aan de bewoners aanbieden. Zij kunnen hierin investeren en dus ook profiteren van het rendement. Het bewonersplatform laat het windmolenplan van Raedthuys eerst toetsen door deskundigen en gaat aan de hand van de uitkomst daarvan de onderhandelingen in.De windmolenexploitant verwacht, rekening houdend met alle procedures, dat de windmolens aan de N34 waarschijnlijk op zijn vroegst in 2021 gebouwd kunnen worden. De bedoeling is dat er drie molens bij Westenesch komen en twee bij Diphoorn.