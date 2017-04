Ondernemend: 'Ik vind het hartstikke leuk om mensen een wauw-gevoel te geven'

ASSEN - Bed and Breakfast Logement No5 aan het Van der Feltzpark in Assen is genomineerd voor de titel Beste Bed and Breakfast van Nederland in 2017.

Eigenaresse Yvonne Rengelink had haar hele leven al de droom om een eigen bedrijf te beginnen. "Een aantal jaar geleden ben ik dat gewoon begonnen."Rengelink vindt het leuk om mensen het naar de zin te maken. "Ik vind het hartstikke leuk om mensen een soort 'wauw-gevoel' te geven en om mensen te laten genieten en te laten verwennen. Daar past een concept als een bed and breakfast heel goed in."Haar man heeft doordeweeks zijn eigen baan, dus staat ze er midweeks vrijwel alleen voor. "Hij helpt 's ochtends nog met de ontbijtjes, maar daarna rent hij naar zijn eigen werk. In het weekend helpt hij sowieso veel. Ik doe het verder alleen. Dat betekent ontbijt maken en aandacht aan de gasten geven", zegt Rengelink.Logement No5 gaat de strijd aan met bed and breakfasts uit Den Oever in Noord-Holland en het Brabantse Budel. "Mijn concurrenten liegen er niet om. Dat zijn ook prachtige b&b's, zien er schitterend uit en hebben ook hoge reviews", vertelt Rengelink."Mensen genieten hier enorm als ze hier een nachtje of meerdere nachtjes bij ons zijn. Dus dat waarderen ze ook en is een van de beoordelingscriteria om genomineerd te worden tot beste bed and breakfast."Rengelink trekt een fles champagne open als ze winnen. "Dan gaan we dat met elkaar vieren. Als we die dag gasten hebben, gaan ze uiteraard met ons meedoen en krijgen ze een glas bubbels van ons, want uiteindelijk zijn zij diegene die zorgen dat wij misschien deze prijs gaan winnen."De Stichting Bed and Breakfast organiseert de verkiezing voor de tiende keer. Op 10 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.