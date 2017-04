Video: Ontsnapte beermarter bij Havelte

De beermarter in het bos bij Havelte (foto: Mark Kokkelkoren)

HAVELTE - Een beermarter is ontsnapt uit dierenpark Taman Indonesia in Kallenkotte, vlak over de grens bij Havelte.

De beermarter is gisteravond door bewakers van de Johannes Postkazerne in het bos bij Havelte gesignaleerd. "Ik heb het beest nog nooit gezien in de natuur, dus het is wel bijzonder. Hij komt uit Azië en wordt soms als huisdier gehouden", laat boswachter Aaldrik Pot weten.



Ontsnapt

Uit navraag bij Dierenpark Taman Indonesia blijkt dat het dier daar is ontsnapt. "We zijn met een plan van aanpak bezig om het dier te vangen. Dat doen we in overleg met de kazerne", zegt Diederik Wareman van het Indonesisch dierenpark.



Niet gevaarlijk

Het dier is volgens Wareman niet gevaarlijk. Ze kunnen overleven in de natuur. Wareman hoopt niet dat het dier wordt overreden of wordt doodgeschoten door een jager.



Beermarter

Beermarters komen oorspronkelijk voor in de regenwouden van India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Indochina, Maleisië, Sumatra, Java, Borneo en Palawan. Het beest heeft een voorkeur voor bergbossen. Beermarters zijn eenvoudig te temmen en niet agressief, volgens de website van zoo-info.