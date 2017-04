Sterk Meppel wil tevredenheid groenonderhoud vergroten

MEPPEL - Het groenonderhoud in Meppel kan beter als de gemeente moderne vormen van aanbesteding gaat gebruiken en meer op kwaliteit van het afgeleverde werk gaat letten.

Dit zijn volgens de fractie van Sterk Meppel de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar groenonderhoud.Sterk Meppel heeft in februari een onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar groenonderhoud. Aanleiding tot het onderzoek waren de vele klachten die Sterk Meppel ieder jaar krijgt. De partij wil dat het onderhouden van groen beter, efficiënter en met meer respect voor mens, dier en natuur kan worden uitgevoerd.Vergeleken met een rapportcijfer is het gekozen niveau voor onderhoud volgens de politieke partij te vergelijken met een cijfer 4 (C-niveau) tot 6 (B-niveau). Alleen in het centrum ligt het niveau hoger.Volgens Sterk Meppel blijkt uit onderzoek dat de contracten voor groenonderhoud uitsluitend worden gegund op basis van de laagste prijs. "De kwaliteit weegt niet mee en de invulling van de werkzaamheden wordt ook volledig aan de opdrachtnemer overgelaten. En tot slot concludeerde men dat klachten van bewoners vaak met onvoldoende snelheid en serieusheid worden behandeld", laat Sterk Meppel schriftelijk weten.Het onderzoeksbureau gaf met zijn aanbevelingen aan dat er gecontroleerd moet worden of de afgesproken kwaliteit ook echt gehaald wordt en dat de wensen en behoeften van inwoners leidend moeten zijn.De fractie van Sterk Meppel heeft het onderzoek inmiddels aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Het rapport zal in mei door de raadscommissie besproken worden. Sterk Meppel hoopt dat het rapport eraan bij zal dragen dat het groenonderhoud wordt verbeterd en bij de inwoners van Meppel tot meer tevredenheid gaat leiden.