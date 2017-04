VVD Drenthe: 'Wij zijn niet zo voor edelherten in Drents-Friese Wold'

ASSEN - De VVD Drenthe staat onwelwillend tegenover het voorstel van de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek om edelherten in het Drents-Friese Wold te plaatsen.

Willemien Meeuwissen, fractievoorzitter VVD Provinciale Staten, liet in het Radio Drenthe-programma Cassata weten dat ze sceptisch tegenover de plannen staat. "Wij zijn niet zo voor. Je moet dat natuurlijk goed tegen elkaar afwegen. Met toerisme kun je daar bijvoorbeeld op inspelen. Er zijn ook voordelen. Maar die afweging...ja, nou, ik weet het nog niet. Ze gaan er nog met elkaar over praten, maar ik zeg op voorhand niet: laat maar komen die tien."Volgens het onderzoek blijkt dat er om te beginnen tien edelherten in het Drents-Friese Wold geplaatst kunnen worden. Dit aantal zou dan kunnen uitgroeien tot een populatie van zo'n 150 stuks."Voor de landbouw zijn er louter negatieve gevolgen en de landbouw is in Drenthe gewoon heel belangrijk. Verkeersveiligheid is ook wel een belangrijk punt. Je kunt wel een hek neerzetten, maar het moet dan een heel hoog hek zijn, want die beesten kunnen heel hoog springen. Ik weet niet of een hek van drie meter hoog heel mooi is om het Drents Friese Wold. Ze kunnen zelfs over een vaart springen. Ook die barrière kunnen ze nemen. Je moet nogal wat afwegen met elkaar", zegt Meeuwissen.