Grote brand in Zevenhuizen zorgt voor rookoverlast

De loods vol installatiemateriaal stond in lichterlaaie (foto: Persbureau Meter)

ZEVENHUIZEN - Een grote brand bij een installatiebedrijf in het Groningse Zevenhuizen zaterdagmorgen zorgde voor dikke rookwolken boven Nieuw Roden.

Een loods vol met installatiemateriaal stond in vuur en vlam. De brand is vermoedelijk ontstaan bij de houtkachel en breidde zich toen snel uit.



Gecontroleerd uitbranden

De brandweerkorpsen probeerden het vuur te blussen, dit was moeilijk omdat er veel brandbare materialen in de schuur stonden opgeslagen. Twee gasflessen zijn geëxplodeerd.

Uiteindelijk is besloten om het pand gecontroleerd uit te laten branden.



Ramen en deuren gesloten

Voor de inwoners werd een NL-Alert gegeven om ramen en deuren gesloten te houden. De dikke rookwolken trokken namelijk in de richting van Zevenhuizen en Nieuw Roden. De brand was dan ook tot in de verre omtrek te zien.



Het woonhuis dat op enige afstand van het bedrijfspand staat is behouden gebleven.