Nachtvorst, maar de openluchtbaden zijn open

Zomerbad Peize (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe) Bosbad Noord-Sleen (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe) Zwembad Veenhuizen (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

NOORD-SLEEN/PEIZE/VEENHUIZEN - Het vroor deze week nog vier graden, maar toch gaan er dit weekend alweer openluchtzwembaden open. In Peize bijvoorbeeld. Daar kwamen tientallen kinderen een verfrissende duik nemen.

"Ik dacht dat het water heel koud zou zijn, maar gelukkig was dat niet zo." vertelt een van de kinderen die in het water dook. Toch was de opening niet zo vanzelfsprekend. "We hebben wel even getwijfeld vanwege het weer, maar omdat het de eerste week van mei waarschijnlijk beter wordt, en de kinderen nu vakantie hebben, wagen we de gok." aldus voorzitter Wim Stroetinga.



Lage kosten

Ook Het Bosbad in Noord-Sleen gooide vanochtend de poorten open. Het bestuur verwacht dit seizoen zo'n 20.000 zwemmers. En dat komt vooral door de temperatuur van het water dat 26 graden is. "Doordat wij gebruik maken van zonnepanelen kunnen we voor een laag tarief het water verwarmen." zegt teamleider Nettie Russchen.



Opening uitgesteld

Zwemmers in Veenhuizen moeten nog even wachten. Daar heeft het bestuur de opening met twee weken uitgesteld. "Het is gewoon te koud, als we nu het water moeten verwarmen rijzen de kosten de pan uit." legt voorzitter Freddie van der Beek uit. Maar om de zwemmers tegemoet te komen is het bad twee weken langer open.



"Dat is vooral handig voor de kinderen die diploma moeten zwemmen. Als zij dan terugkomen van vakantie kunnen ze nog even oefenen voordat ze moeten afzwemmen. Want de zomervakantie is dit jaar erg laat."



Langer open

In Peize hebben de zwemmers trouwens dubbel geluk. Want ondanks dat het bad nu al open is, zijn zij ook twee weken langer open.

Door: Ineke Kemper