Een nachtje dakloos voor het goede doel

Een van de deelnemers ontwaakt vanmorgen in zijn krot (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Een aantal van de zelfgemaakte krotten (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

BEILEN - Een nacht lang ervaren hoe het is om te slapen op straat, in een krot van karton en plastic.

27 jongeren uit Beilen probeerden dat vannacht tijdens de tweede editie van Nacht Zonder Dak in die plaats. De tieners bouwden op het sportpark zelf een slaapplek om te beseffen dat het niet vanzelfsprekend is om een dak boven je hoofd te hebben.



Koude nacht

Volgens organisator Marieke Douma is de nacht goed verlopen: "Er is niet veel geslapen, maar we hebben goede gesprekken gehad bij het kampvuur." Het was vannacht koud met een flinke bui, maar de deelnemers lieten zich daardoor niet ontmoedigen.

Om half zeven vanmorgen waren de meeste tieners alweer op en speelden een potje voetbal. Een paar lagen nog in bed en moesten even wakker worden gemaakt voor het ontbijt.



1500 euro

De Nacht Zonder Dak wordt door het jaar heen in verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Met de actie haalden de jongeren in Beilen geld op voor straatkinderen in Bolivia, Kenia en India. De teller stond vanmorgen op bijna 1500 euro.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden