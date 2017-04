RTV Drenthe komt met eigen podium tijdens TT Festival

RTV Drenthe krijgt eigen podium op TT Festival (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - RTV Drenthe en cateringbedrijf Mennega slaan de handen ineen. De twee bedrijven komen samen met een eigen podium tijdens het TT Festival in Assen. Voorgaande jaren had de Drentse omroep ook een podium, maar werkte toen samen met het festival.

Dit jaar is besloten om het zelf te doen. "We denken dat het nog beter kan." vertelt producer Sjoerd Looijenga van RTV Drenthe. "We misten Drentse artiesten op het podium en daar brengen we verandering in. Alle vijftien artiesten en bands die optreden hebben een link met Drenthe."



Het RTV Drenthe podium opent op donderdagavond 22 juni met De afTTrap. Dan staan vooral jonge artiesten op het podium zoals Cousin Hatfield en Robby Valentine & Queen Tribute. Ook zanger Bouke treedt op met een live-band. "Echt te gek!" zegt Bouke. "De sfeer tijdens de TT is geweldig. Ik ga voor optredens het hele land door en kom tijdens de TT dan al die motoren tegen."



Op vrijdagavond is het tijd voor 'Avond Sentiment - TTied van TToen'. Black Lake opent dan de avond. De band bestaat al meer dan vijftig jaar en komt met vijf leden van de oude bezetting naar Assen. Een grote eer, vindt zanger Gerrit de Hoop. "Optreden tijdens het TT Festival is speciaal."



RTV Drenthe All Star Band

Grote publiekstrekker die avond is de RTV Drenthe All Star Band. "We hebben allemaal Drentse muzikanten en zangers samengevoegd." vertelt Looijenga enthousiast. "Denk aan muzikanten van de muscials Soldaat in Oranje en Jeans. En Popstars Simone Nijssen en Xander Venema. Ook de zusjes Suzanne en Linda Kannegieter zingen mee.



Zaterdagavond staat in het teken van Alles PlaTT. Een avond in de streektaal met Gimme Shelter en Bert Hadders en de Nozems.



RTV Drenthe zendt de avonden erna een compilatie uit van de optredens. In september worden de optredens compleet uitgezonden op zaterdagavond.

Door: Ineke Kemper