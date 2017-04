Muzieklijst Harry's Blues zondag 23 april 2017

Zondag 30 april is de jaarlijkse uitreiking van de Dutch Blues Award. De blueszangeres AJ Plug uit Katwijk ontvangt de Blues Award voor de beste zangeres van 2016. De uitreiking is bij café/rest. Hofsteenge tijdens een optreden van AJ Plug in het kader van Sunday Blues. AJ Plug is een zangeres met een geweldige uitstraling en een formidabele stem. Een kruising tussen Janis Joplin en Beth Hart. Eind vorig jaar verscheen haar tweede album Chew Chew Chew dat uitstekende kritieken kreeg. Luisteren naar haar muziek is één maar een optreden bijwonen, dat is pas echt de blues.