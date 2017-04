HZVV doet uitstekende zaken in titelrace

VOETBAL - HZVV heeft een reuzestap gezet richting het kampioenschap van de eerste klasse E. Zelf won de ploeg enigszins gelukkig met 2-1 in en tegen Winsum, terwijl directe concurrent d' Olde Veste '54 een 2-0 voorsprong uit handen gaf en met 2-2 gelijkspeelde tegen PKC' 83. Hierdoor bedraagt de voorsprong van HZVV met nog drie wedstrijden te spelen vijf punten.

Onder een waterig zonnetje en een harde wind dwars over het veld, was de eerste kans voor de thuisploeg. Rick Schaaphok zag zijn doelpoging net voorlangs gaan. HZVV was gewaarschuwd en nam het initiatief in de wedstrijd. Na een kwartier spelen leverde de eerste kans voor de Hoogeveners ook de eerste treffer op. Arjan Akkerman schoot de 0-1 gedecideerd binnen.In een vermakelijke eerste helft kreeg ook de thuisploeg een paar goede kansen. Maar Kauw en Schaaphok troffen een uitstekende doelman Hidde Streutker op hun pad, waardoor HZVV met een voorsprong ging rusten.In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Beide ploegen zochten, onder moeilijke omstandigheden, de aanval. De eerste twee kansen na rust waren voor Frank Strijker, maar de HZVV spits schoot twee keer over. De thuisploeg werd sterker en HZVV had geluk dat Winsum slordig met de kansen omsprong. In de zevntigste minuut was het echter wel raak. Marcel Pannekoek kopte een prachtige voorzet van Thomas Kauw tegen de touwen. De 1-1 was gezien het spelbeeld niet onverdiend.Op dat moment ging d'Olde Veste '54 nog aan de leiding en was het HZVV in de virtuele stand tot op een punt genaderd, maar in de slotfase veranderde alles. Daymen Doldersum bekroonde zijn eerste basisplaats voor HZVV met een treffer, terwijl d' Olde Veste '54 de voorsprong uit handen gaf. Gezien het spelbeeld had Winsum een punt verdiend, maar daar maalde na afloop bij HZVV niemand over.Met nog drie wedstrijden te spelen bedraagt de voorsprong van HZVV vijf punten en lijkt het kampioenschap aanstaande.