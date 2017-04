Schuurtje brandt af in Valthermond

Er is weinig meer over van het schuurtje (foto: Persbureau Meter)

VALTHERMOND - Bij een brand aan het Noorderdiep in Valthermond is zaterdagmiddag een schuur in vlammen opgegaan.

De oorzaak van de brand, die op de zolder van de schuur begon, is nog niet bekend.



Door snel ingrijpen van de brandweer kon voorkomen worden dat de brand oversloeg naar de naastgelegen woning.