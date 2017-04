Saber Hendriks weer goud waard voor ACV

VOETBAL - ACV boekte in en tegen Putten weer een belangrijke zege in de strijd om de titel in de hoofdklasse B. Het werd 1-3 voor de Assenaren. Grote man was Saber Hendriks, die voor rust een loepzuivere hattrick maakte.

de drie goals van Saber Hendriks

Door de zege blijft ACV koploper met 58 punten uit 27 duels. Concurrent DOVO won ook - met 6-1 van ASV Dronten - en volgt op twee punten. Volgende week spelen de Assenaren thuis tegen DOVO de wedstrijd van de waarheid.Saber Hendriks was dus, zoals vaker dit seizoen, de grote man aan ACV-kant. De spits scoorde zijn 17e, 18e en 19e goal van het seizoen. Maar dat hadden er na vandaag 20 moeten zijn, want bij 0-0 mocht Hendriks aanleggen vanaf elf meter na hands in de vijandelijke zestien. Putten-doelman Manuel Hoogewoning keerde echter de inzet van de spits. "Hij was gewoon slecht genomen", erkende Hendriks na afloop. "Maar ik ben niet ontevreden hoor met het vervolg."In de 11e minuut miste Hendriks zijn strafschop, maar amper een minuut later haalde hij zijn sportieve gram door een mooi aangesneden vrije bal van Haaye Feenstra fraai binnen te koppen.Bij de 0-2, vier minuten na de openingsgoal, was Hendriks het eindstation van een scrimmage waar ook Tim Westebring bij betrokken was. Hendriks kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten, maar bleef wel ijzig koel bij de afronding. Protesten van SDC Putten, die vonden dat Hendriks buitenspel stond, werden terecht niet gehonoreerd.Feenstra leverde de assist bij de derde treffer van het goudhaantje. Hendriks werd volledig vrijgelaten bij de hoge voorzet. Doelman Hoogewoning kwam nog wel uit zijn goal, maar had dat beter ook niet kunnen doen. Hendriks hoefde alleen de bal maar te schampen om de wedstrijd al in de 36e minuut te beslissen.Tot grote opluchting van de thuisclub bleef Hendriks in de rust in de kleedkamer achter. "Uit voorzorg eigenlijk", aldus Hendriks. "Ik kamp met hamstringklachten en dus was het beter zo. Natuurlijk wil ik altijd spelen en wil ik dolgraag mijn 20e goal maken, maar het gaat om het teambelang. Volgende week is belangrijker."Door het ontbreken van Hendriks, maar ook door de 3-0 voorsprong was de tweede helft van ACV-zijde een stuk minder sterk. SDC Putten scoorde na tien minuten de 1-3 via Rocco Keizer en even vreesden de Assenaren. Maar die vrees bleek ongegrond. Putten kon in het laatste half uur niet echt meer gevaarlijk worden en zo boekte ACV dus een uitstekende zege op basis van een sterke eerste helft.