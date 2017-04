DOS'46 moet genoegen nemen met gelijkspel

DOS'46 speelt gelijk in Delft

KORFBAL - DOS'46 heeft de veldcompetitie hervat met een 18-18 gelijkspel op bezoek bij Fortuna. De Nijeveners, die als zesde eindigden in de Korfbal League, waren in Delft de bovenliggende partij, maar waren niet bij machte om de overwinning over de streep te trekken.

Bij rust leidde DOS'46 met 9-11 en in het begin van de tweede helft had de nummer vier van de Ereklasse A tweemaal een voorsprong van drie punten, maar Fortuna (nummer drie) kwam langszij. In de slotfase ging het gelijk op en was het telkens Fortuna dat een kleine achterstand moest goedmaken. "We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij en als je dan gelijkspeelt voelt dat als verlies', zo blikte DOS'46-coach Daniël Hulzebosch terug.



Harjan Visscher, Menno Russchen en Jelmer Jonker waren alledrie viermaal trefzeker voor de Nijeveners, die zich graag willen meten met de topploegen. Zaterdag speelt DOS'46 thuis tegen koploper Blauw Wit uit Amsterdam.