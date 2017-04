Schokeffect na trainerswissel bij LTC duurt een half uur

VOETBAL - Een nieuw gezicht voor de groep heeft LTC niet aan een overwinning geholpen in de onderste regionen van de 2e klasse J. De equipe uit Assen ging bij concurrent Groen Geel met 5-2 onderuit.

LTC stond op Sportpark Corpus den Hoorn onder leiding van Jan Rozema, die tot enkele dagen geleden nog als voorzitter van de club werkzaam was. Hij nam, met slechts vier competitieduels voor de boeg, het stokje over van trainer Gerwin Bruinsma. Zijn vertrek werd een feit omdat er vanuit de spelersgroep geen vertrouwen was in een goede afloop van een teleurstellend seizoen.Rozema hield LTC tien jaar geleden al eens in de tweede klasse en begon ook deze keer hoopvol aan zijn zware klus. In een duel met vele kansen had de Drentse formatie binnen een kwartier een 0-2 voorsprong te pakken. Stefan Kuntz opende snel de score uit een vrije trap en Marc Heerings zag een voorzet pardoes in de verre hoek ploffen.De marge van LTC verdween echter voor de pauze als sneeuw voor de zon. Nick Sturkenboom zorgde na een half uur voor de aansluitingstreffer en via Jacob Hoekstra werd het 2-2. Die laatste treffer viel op slag van rust. Een flinke domper voor de manschappen van Rozema, die in de eerste helft wel vaker dan twee keer hadden kunnen scoren.Van het gewenste schockeffect bij LTC was na de hervatting niets meer waar te nemen. Al vroeg in het tweede bedrijf kwamen de Groningers dankzij Koen Olde Munnikhof op een 3-2 marge. Tien minuten later bleek het vierde doelpunt van Groen Geel de nekslag voor LTC. Opnieuw was het Olde Munnikhof die scoorde, deze keer vanaf de penaltystip.Tonnis de Vries strooide in de slotfase extra zout in de Drentse wonden door de 5-2 te maken. De nederlaag voor LTC had overigens met nóg grotere cijfers kunnen uitpakken. Zo trof Groen Geel in de tweede helft, met een door de wind gedragen bal, de bovenkant van de lat.Door het verlies bij LTC (en de 0-4 zege van The Knickerbockers bij Klazienaveen) dreigt LTC steeds nadrukkelijker voor de tweede keer in drie jaar tijd te degraderen. De Assenaren zakken naar de dertiende plek en dat is aan het einde van het seizoen niet voldoende om in de 2e klasse te blijven.