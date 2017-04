Nederlandse militairen helpen na aanslag in Afghanistan

43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte is ook actief in Afghanistan (foto: Jeroen Kelderman)

HAVELTE - Nederlandse militairen hebben medische hulp geboden na de aanslag van de Taliban op een basis van het Afghaanse leger in de noordelijke provincie Balkh.

In dat gebied zijn ook militairen gestationeerd van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.



De aanwezige militairen waren niet betrokken bij de aanval, zijn niet in gevaar geweest en niet betrokken geweest bij gevechtshandelingen. Zij verblijven op een extra beveiligd deel van de basis.



Zij waren daar aanwezig als Medisch Team ter ondersteuning van de overige militairen van de NAVO-missie Resolute Support. Na de aanval hebben zij medische steun verleend aan enkele Afghaanse militairen die daarna per helikopter zijn afgevoerd.