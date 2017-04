Hurry-Up buigt in slotfase voor Sporting CP

Hurry-Up verliest van Sporting CP (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste halve finalewedstrijd van de EFH Challenge Cup met 27-32 verloren van Sporting CP. Bij rust keek de ploeg van Martin Vlijm tegen een 14-15 achterstand aan. Zaterdag is de return in Lissabon.

De eerste treffer in Emmen werd gemaakt door de Portugezen, maar verder was de beginfase voor Hurry-Up. De Zwartemeerders liepen uit naar 7-4, waarna Sporting CP op gelijke hoogte kwam en weer een voorsprong pakte. Reden voor Hurry-Up-coach Martin Vlijm om een time-out te nemen, maar daarmee kon hij niet voorkomen dat de gasten verder uitliepen. Op 11-14 stopte doelman Sven Hemmes een zeven meter en daarmee luidde hij een comeback in. Treffers van Bart Mik en Joel Huesmann (tweemaal) brachten Hurry-Up naast de Zuid-Europeanen, die inmiddels door hadden dat het geen makkelijke avond zou gaan worden.



“We moesten de eerste tien minuten goed doorkomen en de laatste vijf minuten. Dat is gelukt”, zei assistent-coach Peter Janssen in de rust voor de camera van RTV Drenthe Sport.



Afspraken

Na de hervatting kwam Hurry-Up op gelijke hoogte, maar daarna was het Sporting CP dat afstand nam. Op 16-19 drukte Vlijm zijn team tijdens een time-out op het hart om niet te gehaast te spelen. "Afspraken nakomen. Afspraken nakomen", zo luidde zijn boodschap.



Hurry Up bleef goed weerstand geven, maar miste aanvallend en verdedigend net de scherpte en het geluk om weer naast Sporting CP te komen. Door de 19-23 aan te tekenen werd Ronald Suelmann de topschutter van de EHF Challenge Cup. De 24-27 was een prachtige treffer van Sjoerd Boonstra en zo viel er veel te genieten voor de supporters in de bomvolle hal. Tijdens de time-out op 24-28 schalde het vertrouwde 'Annemarietje' door de zaal en liepen enkele Portugese fans de polonaise. Een goede redding van Hemmes en een treffer van Tommie Falke brachten Hurry-Up op 25-28, maar daarna zou het gat alleen nog maar groter worden. In de slotfase moest Hurry-Up toezien hoe de Portugezen uitliepen naar 27-32.



Goede wedstrijd

Vlijm was direct na afloop realistisch in zijn commentaar: "We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Je speelt tegen een topclub. Op het laatst maken we vier fouten teveel, anders speel je misschien wel gelijk."



Return en LIONS

Zaterdag is de return in Lissabon. Tussendoor speelt Hurry-Up dinsdag de return in de halve finale om het landskampioenschap tegen LIONS, waarvan het woensdag in Zwartemeer met 29-33 verloor.