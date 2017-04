Olhaco grijpt laatste strohalm voor klassebehoud

Olhaco verliest met 3-2 van Sliedrecht Sport (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VOLLEYBAL - De heren van Olhaco uit Hoogeveen hebben vanavond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen met 3-2 verloren van de nummer drie Sliedrecht Sport. Daardoor zijn de Hoogeveners op de negende plaats in de Topdivisie geeindigd, wat mogelijk klassebehoud betekent.

Normaalgesproken degradeert de nummer negen, maar omdat Fusion Rotterdam zich hoogstwaarschijnlijk uit de Eredivisie terugtrekt, mag een extra ploeg promoveren naar het hoogste niveau en komt er extra ruimte in de Topdivisie. Bij de Rotterdammers vertrok in februari de hoofdsponsor, waardoor er geen geld meer is voor volleybal op het hoogste niveau. Maar er zijn nog geen officiële mededelingen over gedaan.



'We willen graag verder in Topdivisie'

"Er hangt voor ons best veel vanaf. We willen na ons debuutjaar heel graag verder in de Topdivisie. Ik ben heel trots op deze mannen. Op twee spelers na, hadden we geen ervaring op dit niveau, dus ik vind dat we dat goed hebben gedaan. Het is ook fijn om te weten waar je aan toe bent voor de trainingen straks en ook als je spelers wil halen van buitenaf bijvoorbeeld", zegt trainer Dennis Luider.



Eén puntje voor Olhaco

Na een lang gelijk opgaande en spannende strijd ging de eerste set met 24-26 naar Sliedrecht. Maar in de tweede set trokken de Hoogeveners met 19-25 de stand weer gelijk.



De mannen van trainer Dennis Luider kwamen in de derde set pas echt op stoom. Het werd redelijk makkelijk 25-16. En hoewel het er even op leek dat Olhaco ook de vierde set en daarmee de wedstrijd zou gaan winnen, werd het met 25-23 weer gelijk. De vijfde set werd met 11-15 gewonnen door de gasten, waardoor Olhaco maar één puntje overhield aan de partij.



Afscheid

Het eerste herenteam van Olhaco nam vanavond afscheid van Maarten Bisschop die sinds 2003 in het eerste speelde. Ook aanvoerder Ben van Noorden stopt, na 17 jaar, bij het vlaggenschip van Olhaco.

Door: Karin Mulder Correctie melden